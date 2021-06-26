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Деменко: «УЕФА может и убрать правило отмены выездного гола»

26 Июня 2021, 15:39,

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался по поводу отмены правила гостевого гола в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Честно сказать, я думаю, что это приведет к тому, что в футболе будет меньше закрытости. Футбол будет более открытым. Команды станут реже играть по счёту: выигрывая 1:0 дома, уже не будут ждать финального свистка, если проиграли в гостях 1:2, а будут играть. Наверное, УЕФА это сделал специально, чтобы в футболе забивали больше.

Я думаю, что УЕФА принял решение, обдумав его. Но мы все знаем, сегодня он ввел такое правило, но если что-то пойдет не по его сценарию, может так же это правило и убрать. Интересно, как теперь будут проходить игры в этой ситуации. Мне кажется, для зрителей футбол станет более интересным», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Максим Деменко
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