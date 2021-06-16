«Барселона» и «Реал» будут допущены до Лиги чемпионов

Испанские команды «Барселона» и «Реал» получат разрешение от УЕФА на выступления в Лиге чемпионов 2021/22.

Ранее УЕФА планировал наказать три клуба-организатора Суперлиги - «Барселону», «Реал» и «Ювентус». Днём 15 июня появилась информация, что туринский клуб первым из трёх допустили к новому сезону Лиги чемпионов. Позже издание El Partizado de COPE выпустило материал, согласно которому и остальные две команды получили согласие УЕФА на участие в турнире.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли до сих пор не отказался от идеи Суперлиги. По мнению бизнесмена, в будущем сам УЕФА вернётся к этому проекту.