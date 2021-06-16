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«Барселона» и «Реал» будут допущены до Лиги чемпионов

16 Июня 2021, 00:13,

Испанские команды «Барселона» и «Реал» получат разрешение от УЕФА на выступления в Лиге чемпионов 2021/22. 

Ранее УЕФА планировал наказать три клуба-организатора Суперлиги - «Барселону», «Реал» и «Ювентус». Днём 15 июня появилась информация, что туринский клуб первым из трёх допустили к новому сезону Лиги чемпионов. Позже издание El Partizado de COPE выпустило материал, согласно которому и остальные две команды получили согласие УЕФА на участие в турнире. 

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли до сих пор не отказался от идеи Суперлиги. По мнению бизнесмена, в будущем сам УЕФА вернётся к этому проекту. 

 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Реал Мадрид
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Комментарии (2)
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0
Pal Pay
16 Июня 2021, 01:05

Чеферин sosnooooley =)

0
Super fanat
16 Июня 2021, 00:36

Аньелли дурак. УЕФА ратует за расширение футбола, доступ к нему всех и каждого, за большую репрезентативность, что ли, даже во вред зрелищу. Суперлига предполагает совсем иные принципы и их реализацию и вряд ли УЕФА когда-то будет ассоциировать себя с этим проектом... Надеюсь, и иные клубы это осознают и отколются от Суперлиги, дабы не уподобляться Ювентусу. А без сильнейших ЛЧ была бы действительно неинтересной, так что рад, что Реал и Барса с нами!

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