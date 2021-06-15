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УЕФА разрешит «Ювентусу» заявиться в Лигу чемпионов на сезон 2021/22

15 Июня 2021, 20:10,

Туринский клуб не попадёт под санкции УЕФА из-за желания выступать в Суперлиге. 

УЕФА уже объявил руководству «Ювентуса», что их команда будет допущена до участия в Лиге чемпионов 2021/22. Об этом сообщает портал ASNA. 

Ранее УЕФА заявлял о том, что все клубы-организаторы Суперлиги будут подвержены санкциям, однако «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона» всё равно подали заявки на участие в Лиге чемпионов 2021/22. 

Весной 2021 года «Ювентус», «Реал» и «Барселона» стали инициаторами нового европейского первенства, которое должно был заменить Лигу чемпионов. Из-за протестов фанатов и УЕФА проект был заморожен на неопределённое время. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, УЕФА, Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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0
devito792@gmail.com
15 Июня 2021, 21:06
Обгадились как УЕФА, так и трусы АПЛ- овские! Год-два и они будут наказаны за свою трусость и дерзость!
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