УЕФА разрешит «Ювентусу» заявиться в Лигу чемпионов на сезон 2021/22

Туринский клуб не попадёт под санкции УЕФА из-за желания выступать в Суперлиге.

УЕФА уже объявил руководству «Ювентуса», что их команда будет допущена до участия в Лиге чемпионов 2021/22. Об этом сообщает портал ASNA.

Ранее УЕФА заявлял о том, что все клубы-организаторы Суперлиги будут подвержены санкциям, однако «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона» всё равно подали заявки на участие в Лиге чемпионов 2021/22.

Весной 2021 года «Ювентус», «Реал» и «Барселона» стали инициаторами нового европейского первенства, которое должно был заменить Лигу чемпионов. Из-за протестов фанатов и УЕФА проект был заморожен на неопределённое время.