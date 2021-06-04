​Матч за Суперкубок УЕФА всё же пройдёт в Белфасте

На официальном сайте «Челси» была размещена информация о том, что матч за Суперкубок УЕФА пройдёт 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия). В борьбе за трофей лондонцы, выигравшие Лигу чемпионов, сразятся с «Вильярреалом», ставшим обладателем трофея Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что битва за Суперкубок УЕФА может быть перенесена в Стамбул, поскольку турецкий город из-за влияния пандемии не смог принять два последних финала Лиги чемпионов.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Бавария», которая в прошлом году обыграла «Севилью». Та игра проходила в Будапеште.