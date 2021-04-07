Сабитов: «У «Ливерпуля» нет никаких шансов на полуфинал»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1).

- «У «Ливерпуля» кризис, и это было понятно ещё по тому, как он выступает в чемпионате Англии. Да, у мерсисайдцев большая группа игроков травмирована, но они выглядят уставшими психологически. Может, это связано как раз с тем, что они долгое время не могут играть в оптимальном составе. В любом случае факт остаётся фактом: «Ливерпуль» не похож сам на себя. У него пропал верхний прессинг, стало меньше движения, игроки не успевают перекрывать фланги и быстро перестраиваться.

Мадридский клуб отнёсся к матчу с «Ливерпулем» серьёзно, навязывая сопернику свою игру и единоборства на каждом участке поля. «Реал» просто поразил меня хорошим контролем мяча и верхним прессингом. Он заставлял защитников «Ливерпуля» не разыгрывать мяч, а выбивать его вперёд. Счёт по игре, но «Реал» мог забить больше, если бы не допускал расслабленности в завершающей стадии.

Из состава «Ливерпуля» выделить некого, разве что кроме забившего гол Салаха. А вот из мадридского клуба отметить можно многих. По моему мнению, лучший игрок матча – Винисиус. Несмотря на молодость, он провёл игру весьма солидно и сделал дубль. Посмотрите, как обалденно круто Винисиус перед первым голом на скорости обработал мяч после ювелирного паса Крооса!

Достоин похвалы Бензема, не тянувший одеяло на себя и игравший на партнёров, чтобы у тех возникали голевые моменты. Хорошей оценки заслуживает и средняя линия «Реала» в лице Каземиро, Модрича и Крооса. Тот же Модрич, хоть он невысокий и не имеет атлетичного телосложения, всё равно не боится вступать в единоборства и регулярно отбирает мячи. Он системообразующий игрок мадридцев, через которого строится большинство атак.

У центральных защитников «Ливерпуля» Кабака и Филлипса антропометрические данные хорошие, но им не хватает сыгранности. Может, они и неплохая пара для центра обороны, но, конечно, они проигрывают в сравнении дуэту ван Дейка и Джо Гомеса. Ну а «Реал» не заметил, что у него не играли Рамос и Варан.

Попасть в полуфинал у «Ливерпуля» нет практически никаких шансов. Когда мерсисайдцы проходили в 1/8 финала «РБ Лейпциг», тоже нельзя было сказать, что они играли идеально. Но чем дальше, тем им труднее вымучивать результат, тогда как «Реал» – сбалансированная команда, находящаяся сейчас в гораздо более предпочтительном состоянии.