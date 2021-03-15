Звёздные футболисты бесплатно: За кем охотятся топ-клубы Европы

В условиях финансовых проблем, с которыми столкнулись многие клубы на фоне пандемии коронавируса, подписания свободных агентов занимают особое место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет сборную из одиннадцати футболистов, которых можно подписать летом совершенно бесплатно.

Вратарь

Ворота нашей символической сборной будет защищать Джанлуиджи Доннарумма. В феврале ему исполнилось 22, но он провёл за «Милан» уже 239 матчей! Доннарумма талантлив, и в случае непродления контракта с «россонери», проблем с трудоустройством у него точно не будет. Агент Доннаруммы Мино Райола контактирует со многими клубами, пытаясь выбить для своего клиента солидный контракт.

Защитники

Правый фланг обороны в нашей виртуальной команде закроет Эльсейд Хюсай, хотя он может выйти и слева. Капитан сборной Албании показывает неплохой футбол в «Наполи», но он до сих пор не продлил контракт.

В центре обороны у нас будет достаточно звёздная связка – Серхио Рамос и Давид Алаба. Капитан «Реала» недавно давал пресс-конференцию, и болельщики потирали ладони, надеясь узнать какую-то информацию о его будущем. Впрочем, сенсации не состоялось – Рамос сказал, что новостей у него пока нет. Что касается Алабы, то не так давно он собрал журналистов и объявил о желании принять новый вызов. Говорят, что фаворитом на подписание австрийца является «Реал», но в слухах всплывают и другие клубы.

На позицию левого защитника поставим Хуана Берната. Ещё в сентябре испанец получил серьёзную травму в виде разрыва крестообразной связки. С тех пор Бернат восстанавливается на последнем году своего контракта с «ПСЖ». Уровень Хуана, способного быть полезным не только в обороне, но и в атаке, не подлежит сомнению.

Полузащитники

В центр поля ставим Джорджиньо Вейналдума. Юрген Клопп очень хочет сохранить полузащитника в «Ливерпуле», но Джорджиньо, очевидно, смотрит в направлении «Барселоны». Ещё бы, ведь там сейчас работает голландский тренер и играют несколько голландских футболистов. Неплохой момент для переезда на «Камп Ноу».

Чуть выше Вейналдума в нашей сборной расположатся два хавбека, которые более ориентированы на построение атак. Первый из них – Юлиан Дракслер. В последнее время немец неплохо себя показывает в «ПСЖ», и вполне вероятно, что клуб приложит усилия для сохранения футболиста. Второй игрок в этой линии – Хакан Чалханоглу. «Милан» пытается продлить трудовой договор с творческим полузащитником, но пока тщетно. Стефано Пиоли недавно выразил надежду, что турецкий футболист всё же останется.

Нападающие

Позицию левого вингера в нашей символической сборной закрывает Мемфис Депай. В прошлом году он был близок к тому, чтобы перейти в «Барселону» под крыло Рональда Кумана, но трансфер не состоялся. Это огорчило Депая, но будущим летом его переход в каталонский клуб осуществить будет гораздо проще. Вопрос в том, сохраняется ли интерес из стана «сине-гранатовых».

Справа в атаке всё понятно – Лионель Месси. Звёздный аргентинец не смог уйти из «Барселоны» прошлым летом, поскольку тогдашнее руководство клуба во главе с Хосепом Бартомеу не пошло аргентинцу навстречу. Недавно президентом «сине-гранатовых» стал Жоан Лапорта, и ему предстоит решить вопрос с будущим Месси. Лапорта хочет сохранить игрока, но всё будет зависеть от Лео.

Наконечником атак будет Серхио Агуэро. Это разносторонний форвард, способный быть полезным не только в завершении, но и в подыгрыше. Нынешний сезон получается для Агуэро смазанным из-за травм и коронавируса. Поговаривают, что Агуэро после десяти лет выступлений за «Манчестер Сити» может перейти в «Барселону».