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Два футболиста «Ред Булл Зальцбурга» сдали положительные допинг-тесты, оба играли с «Локомотивом»

22 Декабря 2020, 18:15,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Мохаммед Камара и нападающий Секу Койта 22 ноября сдали положительные допинг-тесты.

Как сообщает пресс-служба австрийского клуба, у футболистов были обнаружены следы вещества, которое является ключевым ингредиентом лекарства от высотной болезни. Камара и Койта принимали препарат в расположении сборной Мали.

«Мы очень гордимся, что наших футболистов вызывают в национальные команды, но медицинская работа в сборных должна соответствовать международным составам», - прокомментировал произошедший инцидент генеральный директор клуба Стефан Рейтер.

Отметим, что оба футболисты принимали участие в матче с «Локомотивом» (3:1), который состоялся первого декабря.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ред Булл, Мохамед Камара, Секу Койта
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