Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал, какие клубы выйдут в 1/4 финала Лиги чемпионов

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, справа от вас которые все пройдут. Заскриньте - и посмотрим», - написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

Таким образом, по мнению Хабиба, в четвертьфинал Лиги чемпионов шагнут «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд) и «Реал».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16-17 и 23-24 февраля, а ответные игры запланированы на 9-10 и 16-17 марта.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале «ПСЖ» (1:0).