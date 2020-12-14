​Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

|
14 Декабря 2020, 21:56,
|
|
Спустя несколько часов после жеребьёвки УЕФА опубликовал на своём официальном сайте расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В последние годы мы уже привыкли к тому, что первые игры на этой стадии делятся сразу на две недели.
Вторник, 16 февраля
«Барселона» - «ПСЖ»
«РБ Лейпциг» - «Ливерпуль»
Среда, 17 февраля
«Порту» - «Ювентус»
«Севилья» - «Боруссия» Д
Вторник, 23 февраля
«Атлетико» - «Челси»
«Лацио» - «Бавария»
Среда, 24 февраля
«Аталанта» - «Реал»
«Боруссия» М – «Манчестер Сити»
Все игры 1/8 финала Лиги чемпионов будут начинаться в 23:00 по московскому времени. Ответные матчи пройдут 9-10, а также 16-17 марта.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Барселона, Челси, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Боруссия Дортмунд, Севилья, Лацио, Порту, Аталанта, Боруссия Мёнхенгладбах, РБ Лейпциг