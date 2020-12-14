​Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Спустя несколько часов после жеребьёвки УЕФА опубликовал на своём официальном сайте расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В последние годы мы уже привыкли к тому, что первые игры на этой стадии делятся сразу на две недели.

Вторник, 16 февраля

«Барселона» - «ПСЖ»

«РБ Лейпциг» - «Ливерпуль»

Среда, 17 февраля

«Порту» - «Ювентус»

«Севилья» - «Боруссия» Д

Вторник, 23 февраля

«Атлетико» - «Челси»

«Лацио» - «Бавария»

Среда, 24 февраля

«Аталанта» - «Реал»

«Боруссия» М – «Манчестер Сити»

Все игры 1/8 финала Лиги чемпионов будут начинаться в 23:00 по московскому времени. Ответные матчи пройдут 9-10, а также 16-17 марта.