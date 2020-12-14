Марадона и Пеле вошли в список лучших полузащитников в истории по версии France Football

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14 Декабря 2020, 19:39,
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Известный французский журнал France Football объявил имена лучших полузащитников в истории.
Лучшими центральными полузащитниками признаны – экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Хави и легенда немецкого футбола Лотар Маттеус.
Что касается крайних полузащитников, то лучшими признаны – экс-футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона и бразилец Пеле.
Отметим, что France Football выбирает команду под схему 3-4-3. В голосовании принимают 140 журналистов.
Ранее лучшим голкипером был признан Лев Яшин, а лучшими защитниками – Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр и Кафу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона, Пеле, Хави, Лотар Маттеус
Марадона мог быть кем угодно , ну может в защите и вратарем я его не вижу , а вот Пеле назвать полузащитником это слегка наверное все же неправильно )))
Оказывается Пеле был полузащитником! А весь мир его считал нападающим. У редакции France Football постковидные маразмы... (((
Дело в том, что надо впихнуть КР и Месси в этот список, а также Роналдо, поэтому Пеле и Марадона стали полузащитниками.. А-то их глоры не поймут
Пеле крайний полузащитник? Ну и бред!