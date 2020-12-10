Англия может получить 6 мест в Лиге чемпионов

Не секрет, что УЕФА готовится к очередной реформе еврокубков в 2024 году. И один из вариантов наверняка понравится болельщикам топ-клубов Англии. Европейский футбольный союз, опасаясь потенциального создания Суперлиги, может отступить от спортивного принципа формирования пула участников Лиги чемпионов, сообщает the Sun.

Рассматривается вариант с 6 группами по 6 команд, при этом ведущие страны смогут выставлять сразу шесть участников вместо четырех как сейчас. В Лигу чемпионов, как и раньше, попадут команды, занявшие места с 1 по 4, а также два коллектива с самым высоким рейтингом. То есть, гранды даже в случае провала сезона, все равно сыграют в Лиге чемпионов, а клубы вроде «Лестера» смогут попасть в число избранных, только заняв место в четверке.