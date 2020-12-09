Каштру – о матче с «Интером»: «Мои игроки уверены в себе»

Наставник «Шахтёра» Луиш Каштру пообщался с журналистами перед матчем против «Интера» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я предпочитаю думать о наших победах над «Реалом», а не о поражении против «Боруссии», но ни один из этих результатов не повлияет на завтрашнюю игру.

Мы полностью сконцентрированы на матче с «Интером». Мы планируем победить, показав целеустремленность и огромное желание. Мои игроки полностью уверены в себе», - цитирует Каштру пресс-служба УЕФА.

Победа над «Интером» позволит «Шахтёру» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент донецкий клуб занимает второе место в группе B.