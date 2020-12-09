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Каштру – о матче с «Интером»: «Мои игроки уверены в себе»

09 Декабря 2020, 15:58,

Шахтёр

Наставник «Шахтёра» Луиш Каштру пообщался с журналистами перед матчем против «Интера» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я предпочитаю думать о наших победах над «Реалом», а не о поражении против «Боруссии», но ни один из этих результатов не повлияет на завтрашнюю игру.

Мы полностью сконцентрированы на матче с «Интером». Мы планируем победить, показав целеустремленность и огромное желание. Мои игроки полностью уверены в себе», - цитирует Каштру пресс-служба УЕФА.

Победа над «Интером» позволит «Шахтёру» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент донецкий клуб занимает второе место в группе B.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Шахтёр Донецк, Луиш Каштру
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