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Ребров: «Вы могли увидеть, что «Барселона» очень хороша»

04 Декабря 2020, 00:46,

Шахтёр

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы старались сохранять темп весь матч и забить гол во втором тайме. У нас были некоторые шансы, но реализовать их не удалось. Мы сыграли неплохо, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Вы могли увидеть, как хороша «Барселона».

Такие матчи идеальны с точки зрения получения опыта. «Барселона» относится серьезно к любому сопернику, у них очень сильный состав, этот матч был очень важен для них с точки зрения выхода в плей-офф с первой строчки.

Конечно, в целом я разочарован. Обидно, что не реализовали свои моменты», - цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Сергей Ребров, Ференцварош
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