Гилерме: «Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов?»

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26 Ноября 2020, 15:37,
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что «железнодорожники» могут замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Через неделю важная игра с «Зальцбургом». Будет решаться вопрос о нашем месте в Европе. Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов?» - цитирует Гилерме пресс-служба «Локомотива».
После четырёх туров «Локомотив» занимает третье место в группе А, имея в своём активе три очка. Отметим, что «железнодорожники» на два зачётных балла опережают «Ред Булл Зальцбург», но отстают от идущего на втором месте «Атлетико» на два очка.
Матч между «Локомотивом» и «Ред Булл Зальцбургом» состоится во вторник, 1 декабря.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Маринато Гилерме