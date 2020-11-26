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Гилерме: «Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов?»

26 Ноября 2020, 15:37,

Global Look Press

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме считает, что «железнодорожники» могут замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Через неделю важная игра с «Зальцбургом». Будет решаться вопрос о нашем месте в Европе. Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов?» - цитирует Гилерме пресс-служба «Локомотива».

После четырёх туров «Локомотив» занимает третье место в группе А, имея в своём активе три очка. Отметим, что «железнодорожники» на два зачётных балла опережают «Ред Булл Зальцбург», но отстают от идущего на втором месте «Атлетико» на два очка.

Матч между «Локомотивом» и «Ред Булл Зальцбургом» состоится во вторник, 1 декабря.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Маринато Гилерме
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