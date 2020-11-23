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Лэмпард: «Хотелось бы одержать шестую победу подряд, но «Ренн» - отличная команда»

23 Ноября 2020, 20:14,

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард пообщался с прессой перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна».

«Ренн» - отличная команда. Было бы здорово одержать шестую победу подряд. В целом я доволен командой, но важно продолжать работать и становиться лучше. Мы не должны позволять себе послабления.

Абрахам? Я очень доволен им. На данный момент он играет здорово. Многие забывают, как хорош он был на старте прошлого сезона. Вторая часть сезона складывалась для него не лучшим образом, но он ещё молод. Я вижу, что он прекрасно работает на тренировках», - цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Ренн, Фрэнк Лэмпард
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