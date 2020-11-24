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«Челси» увёз три очка из Франции

24 Ноября 2020, 22:53,


Французский «Ренн» открывал второй круг Лиги Чемпионов группы Е матчем против лондонского «Челси» в родных стенах. Подопечным Стефана Жюльена трудно было рассчитывать на успех, но набранные очки позволяли им рассчитывать на третью строчку в группе и дальнейшее продолжение борьбы в Европе, только уже в другом её турнире. «Челси» приехал на «Роазон Парк» в рамках лидера группы.

Протокол игры  
Ренн 1:2 Челси
    22' Хадсон-Одои Каллум (0:1)
(1:1) Гирасси Серу 85'    
    90' Жиру Оливье (1:2)
Гомис Альфред Траоре Амари Да Сильва Дамьен Ньямси Жерзино Трюффер Адриен   86' (Ньянг М'Байе (   86') Камавинга Эдуардо   78' (Гренье Клеман (   78'   87') Н'Зонзи Стивен Буриго Бенжамен   90' Докю Жереми   86' (Мауасса Фет (   86') Гирасси Серу   86' (Гбоо Янн (   86') Силики Джеймс   63' (Дель Кастильо Ромен (   63')
Запасные: Рюттер Жоржиньо Тэт Флавьен Эну Адриен Ассиньон Лоренс Омари Вармед Соппи Брэндон Сален Ромен
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Зума Курт Силва Тьяго Чилвел Бенджамин Жоржиньо II Ковачич Матео   76' (Хаверц Кай (   76') Хадсон-Одои Каллум   75' (Зиеш Хаким (   75') Маунт Мэйсон   68' (Канте Н'Голо (   68') Вернер Тимо   90' (Джеймс Рис II (   90') Абрахам Тэмми   69' (Жиру Оливье (   69')
Запасные: Рюдигер Антонио Эмерсон Палмиери Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Кристенсен Андреас Томори Фикайо Аррисабалага Кепа
24 ноября. Стадион "Роазон Парк".

С учётом того, что «Севилья» в параллельной встрече играла с «Краснодаром», то шанс «аристократов» оторваться от ближайших преследователей и решить вопрос выхода из группы был в их руках. Поэтому неудивительно, что уже на пятой минуте встречи Хадсон-Одои ушёл от соперника, выполнил прострел и был близок к тому, чтобы открыть счёт в матче его партнёр Вернер. Однако после удара с близкого расстояния мяч прошёл намного выше перекладины.

Со второй попытки «Челси» всё же открыл счёт в матче. В середине первого тайма Хадсон-Одои получил передачу от Маунта, на скорости ушёл от соперника и не сближаясь с Гомисом низом аккуратно «положил» игровой снаряд точно в угол. Преимущество англичан постепенно нарастало. За четверть часа до конца первого тайма голкипер «Ренна» Гомис выручил свою команду, отразив удар с пяти метров от Маунта.

 

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Прийти в себя хозяевам удалось достаточно быстро. Траоре организовал прострел с фланга на Бурижо. Удар последнего принял на себя Силва. Первым на подборе был Силики, но его удар был неточен. До перерыва хозяева создали ещё пару моментов, но каждый раз удача была не на их стороне. В дебюте второго тайма неугомонная парочка Хадсон-Одои и Маунт организовали второй гол «Челси». На завершающей стадии атаки точным удар записал на себя Верен, но боковой рефери зафиксировал у немца положении вне игры. Интрига в матче сохранилась. После временного затишья форвард «Ренна» Гирасси сделал героем вечера Менди, который вытащил как казалось «мёртвый мяч».

Но спустя минуту голкипер «Челси» сделал ещё более нереальное спасение. Сначала сенегальский голкипер отразил удар Ньямси, затем не позволил Н'Зонзи подоспеть на добивание. Основные события встречи развернулись в её последние пять минут. Гирасси вызвал восторг поклонников «Ренна», разобравшись с Зума и Силвой, и точно пробив над руками Менди. «Челси», как и «Севилья» вырвал победу в компенсированное время. Жиру подоспел на подбор после удара Вернера и принёс три очка «аристократам», которые продолжают лидировать в группе Е.

Константин Лицин


Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Челси, Ренн
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Комментарии (4)
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0
Соломон
24 Ноября 2020, 23:39

Вернер явно утомился, сегодня очередные два дежурных 100% момента запорол, тревожная тенденция однако. в отличии от более свежего Жирка. Трижды бы подумать Лемпсу прежде чем его продавать.

0
CELTIC FROST
24 Ноября 2020, 23:33

Молодцом! Я в еврокубках всегда болею за все английские команды. Даже за Сити. И уж тем более -за МЮ. Арсенал. Ливерпуль. Что бы там не думали неверующие местные правоверные фанаты красных Кинг Кенни, обвиняющие меня в лицемерии.) Очень надеюсь, что Челси не проиграет Севилье и займет первое место в группе. С удовольствием вспоминаю времена, когда в полуфиналах ЛЧ было по 3 клуба из АПЛ. Даешь так снова!)

0
Манчестерский Иппатий
24 Ноября 2020, 23:17

Ах какой пас Маунт выдал! Красавец! До весны уже добрались.

1
Oleg-Chelsea
24 Ноября 2020, 22:59

Жиру - однако!!!

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