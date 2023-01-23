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​Кокорин оформил дубль – он в топ-4 лучших бомбардиров на Кипре

23 Января 2023 • 19:57 Комментировать

В понедельник вечером «Арис» отпраздновал победу в матче чемпионата Кипра против «Аполлона» со счётом 3:1. Российский форвард Александр Кокорин стал автором двух результативных ударов – сначала он поразил пустые ворота после ошибки защитника и вратаря, а позже реализовал пенальти.

Теперь на счету Александра Кокорина 7 голов в текущем чемпионате Кипра. В рейтинге бомбардиров турнира 31-летний россиянин делит четвёртое место. Выше располагаются два игрока с 8 голами в активе и один игрок с 16 голами на своём счету.

Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Киприоты в конце лета прошлого года арендовали россиянина у «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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