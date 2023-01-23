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​Кокорин забил впервые в 2023 году видео

23 Января 2023 • 18:42 Комментировать

В понедельник «Арис» проводит домашний матч чемпионата Кипра против «Аполлона». На исходе получаса игрового времени «Арис» открыл счёт. Автором гола стал российский нападающий Александр Кокорин.

После длинной верховой передачи защитник и вратарь «Аполлона» не разобрались, в результате чего Александр Кокорин получил шанс поразить пустые ворота. 31-летний футболист легко воспользовался своим моментом.

 

Это первый гол Александра Кокорина в 2023 году. Всего в чемпионате Кипра сезона 2022/2023 Кокорин забил 6 голов.

Отметим, что Александр Кокорин выступает за «Арис» в аренде – права на форварда принадлежат «Фиорентине».  

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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