Накануне Кристиан Эриксен расторг контракт с «Интером». Футболист, который летом перенёс остановку сердца в матче сборной Дании на Евро, не намерен вешать бутсы на гвоздь. Агент хавбека уже успел заявить, что Эриксен будет продолжать играть на профессиональном уровне.

Как сообщает Tipsbladet, Кристиан Эриксен получил два предложения из родной Дании. К полузащитнику обращались из «Оденсе» и «Копенгагена». Тем не менее, 29-летний игрок отклонил эти предложения.

Отмечается, что Кристиан Эриксен может продолжить выступления в Голландии или Англии. Впрочем, пока сложно сказать, когда датчанин сможет вернуться на поле.