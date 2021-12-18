Агент: «Эриксен продолжит играть на профессиональном уровне»

В пятницу, 17 декабря, датский полузащитник Кристиан Эриксен остался без клуба. Миланский «Интер» объявил о расторжении трудового договора с футболистом, перенесшим остановку сердца во время чемпионата Европы-2020.

О дальнейшей судьбе 29-летнего игрока рассказал его агент Мартин Шутс.

«Заверяю вас, что Эриксен продолжит играть на профессиональном уровне. Я уже общался с двумя клубами насчет трудоустройства Кристиана», - приводит слова агента Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном возвращении датчанина в амстердамский «Аякс». Эриксен выступал за голландский коллектив с 2010 по 2013 год.