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Вальбуэна прокомментировал решение суда по делу Бензема

24 Ноября 2021 • 22:44 Комментировать (1)

Матье Вальбуэна прокомментировал решение суда по делу нападающего «Реала» Карима Бензема, а также обратился к главе французской Футбольной федерации Ноэлю ле Грэ, раскритиковав того за слова в защиту игрока испанской команды.

«Я был удивлен, я всегда практически не получал поддержки от сборной Франции. Когда я хорошо выступал, то господин Ле Грэ «лизал мои бутсы», а как только случился тот инцидент, то его словно не стало. Я всегда отдавался по максимуму в матчах за национальную команду, а он даже не позвонил мне, чтобы поговорить. Это позор, иначе я не могу описать. Все потому, что в данной ситуации именно я жертва. Моя правота была ясна еще с самого начала», - цитирует Вальбуэна RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Матье Вальбуэна
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Devito792@gmail.com
24 Ноября 2021 в 22:50
"Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!"
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