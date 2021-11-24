Вальбуэна прокомментировал решение суда по делу Бензема

Матье Вальбуэна прокомментировал решение суда по делу нападающего «Реала» Карима Бензема, а также обратился к главе французской Футбольной федерации Ноэлю ле Грэ, раскритиковав того за слова в защиту игрока испанской команды.

«Я был удивлен, я всегда практически не получал поддержки от сборной Франции. Когда я хорошо выступал, то господин Ле Грэ «лизал мои бутсы», а как только случился тот инцидент, то его словно не стало. Я всегда отдавался по максимуму в матчах за национальную команду, а он даже не позвонил мне, чтобы поговорить. Это позор, иначе я не могу описать. Все потому, что в данной ситуации именно я жертва. Моя правота была ясна еще с самого начала», - цитирует Вальбуэна RMC Sport.