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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суд признал Бензема виновным в шантаже Вальбуэна и вынес ему наказание

24 Ноября 2021 • 12:18 Комментировать (6)

Завершилось судебное разбирательство в отношении звезды французского футбола Карима Бензема, выступающего на клубном уровне за мадридский «Реал».

Как информируют журналисты Get French Football News, 33-летний футболист был признан виновным в деле о шантаже другого известного игрока – Матьё Вальбуэна. Судья приговорил форварда сборной Франции к однолетнему тюремному сроку условно. Кроме того, Карима обязали выплатить денежный штраф в размере 75 тысяч евро.

Напомним, что Бензема вместе с подельниками шантажировал Матьё. Злоумышленники пытались вынудить Вальбуэна заплатить деньги за интимное видео, чтобы его не слили в сеть.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Матье Вальбуэна
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Spirit
24 Ноября 2021 в 12:42
смешное наказание для миллионера!
ARTUR
24 Ноября 2021 в 12:48
Смешная попытка заработать )) арабы,все же мозгов у них .... Как у верблюдов
Spirit
24 Ноября 2021 в 12:56
абсолютно с тобой согласен! Но он поплатился жестче, так как не стал чемпионом мира в итоге!
ARTUR
24 Ноября 2021 в 13:04
Точно
Хасанович Висэйт
24 Ноября 2021 в 14:43
Конечно,! Куда арабам до тебя! Поэтому ты жрешь дошираки, а они зарабатывают миллионы рублей в месяц. Тебе с такой логикой нужно в цирке выступать, хорошо подработаешь))))
ARTUR
24 Ноября 2021 в 15:05
Высрался ?? Ну тогда салям алейкуйм гомодрил
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