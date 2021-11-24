Суд признал Бензема виновным в шантаже Вальбуэна и вынес ему наказание

Завершилось судебное разбирательство в отношении звезды французского футбола Карима Бензема, выступающего на клубном уровне за мадридский «Реал».

Как информируют журналисты Get French Football News, 33-летний футболист был признан виновным в деле о шантаже другого известного игрока – Матьё Вальбуэна. Судья приговорил форварда сборной Франции к однолетнему тюремному сроку условно. Кроме того, Карима обязали выплатить денежный штраф в размере 75 тысяч евро.

Напомним, что Бензема вместе с подельниками шантажировал Матьё. Злоумышленники пытались вынудить Вальбуэна заплатить деньги за интимное видео, чтобы его не слили в сеть.