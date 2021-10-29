«Стыдно должно быть тем, кто жмёт ему руку»: Украинский футболист высказался о совершившем каминг-аут австралийце

На днях австралиец Джош Кавалло стал первым футболистом в истории, который в открытую совершил каминг-аут. Его поддержало множество людей по всей планете, но вот не в восторге от нашумевшей ситуации остался украинец Богдан Бутко, выступающий ранее за «Шахтёр» и сборную своей страны.

В «Инстаграме» в комментариях под постом украинского портала Tribuna игрок поделился своим мнением касательно случившегося, отвечая на сообщения других пользователей. Так, он написал, что партнерам австралийца по команде должно быть стыдно, когда они жмут руку Кавалло при личной встрече.

«Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются», - опубликовал Бутко.