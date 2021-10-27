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Австралийский футболист совершил каминг-аут видео

27 Октября 2021 • 11:12 Комментировать

Защитник Джош Кавалло, который играет в чемпионате Австралии за «Аделаиду Юнайтед», признался в том, что он гей. 21-летний исполнитель совершил каминг-аут на видео, которое опубликовано в официальном твиттер-аккаунте футбольного клуба.

«Я знаю, что есть много игроков, которые боятся признаться в этом. Хочу помочь им своим примером. Футбол – игра для всех, поэтому каждый может быть самим собой», - заявил Кавалло.

Стоит отметить, что Джош был признан восходящей звездой чемпионата Австралии по итогам прошлого сезона. Трудовое соглашение защитника с «Аделаидой Юнайтед» рассчитано до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Джош Кавалло
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