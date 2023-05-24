Агент Оздоева: «Фатих Карагюмрюк» уговаривал Пирло остаться, но он не захотел»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отреагировал на уход Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

По словам агента, клуб уговаривал итальянского специалиста остаться, однако Пирло сам захотел уйти.

«Руководство клуба уговаривало Пирло подписать новый контракт, но он почему-то не захотел. Насколько я знаю, у Пирло было несколько серьёзных предложений», — приводит слова Гаргаева «Чемпионат».

Также агент подчеркнул, что руководство клуба доверяет Оздоеву, поэтому уход тренера не должен повлиять на будущее россиянина в команде.

После 33 туров чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 44 набранных очка.