Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Оздоева: «Фатих Карагюмрюк» уговаривал Пирло остаться, но он не захотел»

24 Мая 2023 • 16:28 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Кайсериспор
30.05 20:00

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отреагировал на уход Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

По словам агента, клуб уговаривал итальянского специалиста остаться, однако Пирло сам захотел уйти.

«Руководство клуба уговаривало Пирло подписать новый контракт, но он почему-то не захотел. Насколько я знаю, у Пирло было несколько серьёзных предложений», — приводит слова Гаргаева «Чемпионат».

Также агент подчеркнул, что руководство клуба доверяет Оздоеву, поэтому уход тренера не должен повлиять на будущее россиянина в команде.

После 33 туров чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 44 набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАТИХ КАРАГЮМРЮК КАЙСЕРИСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
16:28 · Турция
Агент Оздоева: «Фатих Карагюмрюк» уговаривал Пирло остаться, но он не захотел»
15:28 · Турция
Пирло покинул «Фатих Карагюмрюк» официально
23 Мая
22:42 · Италия. Серия А
«Фенербахче» заинтересован в услугах Ориги
14:14 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Зенит» оформил трансфер 19-летнего турецкого нападающего 1
22 Мая
23:26 · Турция
Клуб Оздоева проиграл действующему чемпиону Турции
17:30 · Франция. Лига 1
«Полная ложь»: Президент «Лилля» прокомментировал слова Оздоева
14:52 · Франция. Лига 1
Оздоев рассказал, в какой клуб из Франции мог перейти
13:46 · Турция
Оздоев рассказал о причинах провала Дзюбы в Турции
13:06 · Турция
Оздоев заявил, что не вернётся в Россию в ближайшие два-три года
12:35 · Турция
Оздоев сравнил уровни РПЛ и турецкой Суперлиги
21 Мая
08:56 · Италия. Серия А
Сын Симеоне может продолжить карьеру в Турции
20 Мая
18:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Заха посетил матч «Фенербахче» - «Трабзонспор»
19 Мая
20:17 · Россия. Премьер-лига
Дьяков посоветовал Кокорину попробовать себя в чемпионате Турции
18 Мая
19:31 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Ни один топ-клуб Турции не возьмёт Мозеса»
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» высказались о подписании Мозеса
Все новости
Рекомендуем