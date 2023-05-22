Клуб Оздоева проиграл действующему чемпиону Турции

«Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, проиграл в чемпионате Турции «Трабзонспору» - 1:4. Матч состоялся сегодня вечером в турецком черноморском городе Трабзон. Россиянин провёл на поле весь матч.

После 33-х встреч в рамках турецкой Суперлиги «Карагюмрюк» идёт на девятом месте в турнирной таблице с 44 очками. Отставание от первой пятерки существенное – девять очков, а от первой тройки – просто огромное – 30 баллов.

«Трабзонспор», действующий чемпион Турции, после разгрома стамбульского клуба идёт на шестом месте в турнирной таблице, у команды 51 набранный балл.

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