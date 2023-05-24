«Фатих Карагюмрюк» объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Пирло возглавлял «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года, ранее он работал в туринском «Ювентусе». Отметим, что за турецкий клуб выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, забивший пять голов в 31 матче нынешнего сезона.

После 33 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 44 очка. До конца сезона теперь уже бывшей команде Пирло осталось провести три игры.