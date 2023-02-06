Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент: «С Оздоевым всё нормально, Стамбул не затронуло землетрясение»

06 Февраля 2023 • 17:36 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Сивасспор
11.02 13:30

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что с хавбеком всё в порядке. 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение.

«Я недавно разговаривал с Магомедом. Стамбул не затронуло землетрясение. Эпицентр был на юго-востоке Турции. Пока с Магомедом все нормально. Он здоров», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Представитель футболиста подтвердит информацию о приостановке в Турции всех соревнований, но отметил, что в Стамбуле на данный момент все спокойно.

В текущем сезоне 30-летний Оздоев сыграл в 20 матчах чемпионата Турции, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАТИХ КАРАГЮМРЮК СИВАССПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
18:36 · Турция
Шахин: «Молимся о том, чтобы жертв больше не было»
18:25 · Турция
Маркович: «Жизнь в Турции буквально остановилась»
18:17 · Россия. Первая лига
Президент «Арсенала» Аджоев: «Ощутили землетрясение, но с командой всё хорошо»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Бывший полузащитник ЦСКА отреагировал на страшное землетрясение в Турции
17:36 · Турция
Агент: «С Оздоевым всё нормально, Стамбул не затронуло землетрясение»
17:20 · Турция
Барбоза: «Зе Луиш не пострадал из-за землетрясения, без вести пропали Атсу и тренер «Хатайспора»
15:43 · Турция
​Бывший игрок «Челси» Атсу находится под завалами после землетрясения в Турции
15:17 · Турция
​В Турции футболист находится под завалами после землетрясения
14:58 · Турция
​Чемпионат Турции приостановлен 1
13:06 · Испания. Ла Лига
«Галатасарай» хочет арендовать у «Барселоны» Пенью
12:06 · Италия. Серия А
«Галатасарай» предлагает 22 миллиона евро + бонусы за Дзаньоло
10:41 · Англия. Премьер-лига
Нападающий Фофана останется в «Челси» до конца сезона
06:44 · Испания. Ла Лига
Назван очередной претендент на экс-игрока «Реала» Иско
05:35 · Турция
Озил - о Роналду: «Это он со мной играл»
00:43 · Италия. Серия А
«Галатасарай» уверен в трансфере Дзаньоло
Все новости
Рекомендуем