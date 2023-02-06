Агент: «С Оздоевым всё нормально, Стамбул не затронуло землетрясение»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что с хавбеком всё в порядке. 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение.

«Я недавно разговаривал с Магомедом. Стамбул не затронуло землетрясение. Эпицентр был на юго-востоке Турции. Пока с Магомедом все нормально. Он здоров», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Представитель футболиста подтвердит информацию о приостановке в Турции всех соревнований, но отметил, что в Стамбуле на данный момент все спокойно.

В текущем сезоне 30-летний Оздоев сыграл в 20 матчах чемпионата Турции, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.