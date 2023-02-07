Агент: «Ни одного достойного предложения от российских клубов по Оздоеву не поступало»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал о том, имел ли его клиент возможность продолжить карьеру в России.

Напомним, минувшим летом Оздоев подписал со своим новым клубом соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Переход состоялся на правах свободного агента, ранее российский футболист выступал за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и грозненский «Ахмат».

По словам Гаргаева, достойных предложений от клубов РПЛ стороне игрока не поступало.

«Оздоев всё-таки игрок сборной, четырёхкратный чемпион России. Если бы он получил адекватное предложение от российского клуба, то никуда бы и не уехал. Но никто так и не предложил ничего внятного», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 21 матч, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.