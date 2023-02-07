Радченко: «Я не верю в возвращение Оздоева в «Зенит»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, пригодился бы полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев нынешнему «Зениту».

«Я не верю в его возвращение в «Зенит». У Магомеда получился очень яркий путь в петербуржской команде. Ему доверял тренер, но Турция — это новый этап. Возвращение в «Зенит» не состоится», — приводит слова Радченко «РБ Спорт». По мнению эксперта, Оздоев сделал правильный выбор, перебравшись в Турцию.

Напомним, 30-летний хавбек перебрался в «Фатих Карагюмрюк» из «Зенита» минувшим летом. В текущем сезоне Оздоев принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три ассиста.