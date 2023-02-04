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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фатих Карагюмрюк» победил в Анкаре, Оздоев провёл полный матч

04 Февраля 2023 • 18:42 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Сивасспор
11.02 13:30

Клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» одержал выездную победу над столичным клубом «Анкарагюджю» в рамках 23 тура текущего сезона турецкой Суперлиги. Матч завершился уверенной победой гостей – 2:0, а россиянин провёл на футбольном поле всю игру.

Теперь «Фатих Карагюмрюк», который, напомним, возглавляет легенда итальянского футбола Андреа Пирло, идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, завоевав 26 очков. Правда, от первой пятёрки отставание всё равно велико и составляет 12 очков.

В текущем сезоне у Магомеда Оздоева три гола и три ассиста во всех турнирах за свой клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Магомед Оздоев Анкарагюджю Фатих Карагюмрюк
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