«Фатих Карагюмрюк» победил в Анкаре, Оздоев провёл полный матч

Клуб российского полузащитника Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» одержал выездную победу над столичным клубом «Анкарагюджю» в рамках 23 тура текущего сезона турецкой Суперлиги. Матч завершился уверенной победой гостей – 2:0, а россиянин провёл на футбольном поле всю игру.

Теперь «Фатих Карагюмрюк», который, напомним, возглавляет легенда итальянского футбола Андреа Пирло, идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, завоевав 26 очков. Правда, от первой пятёрки отставание всё равно велико и составляет 12 очков.

В текущем сезоне у Магомеда Оздоева три гола и три ассиста во всех турнирах за свой клуб.