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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Оздоева рассказал, в чём чемпионат Турции лучше РПЛ

07 Февраля 2023 • 09:37 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
0:0
Сивасспор
отменен

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, сравнил чемпионат Турции с РПЛ, где российский хавбек выступал за «Зенит», «Локомотив» и «Рубин».

По мнению агента, футбол, который показывают команды в турецкой лиге, гораздо интереснее смотреть, нежели матчи РПЛ.

«Футбол в России и Турции реально разный. В РПЛ играют более дисциплинированно. Видно, что тренеры пытаются ставить командам футбол от печки. Тут тоже неплохо обороняются, но крен всё равно в сторону атаки», — цитирует Оздоева «РБ Спорт».

Напомним, Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом из «Зенита». В текущем розыгрыше чемпионата Турции полузащитник провёл 20 матчей, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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