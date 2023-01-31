«Фатих Карагюмрюк» удержал ничью с «Бешикташем» благодаря голу Оздоева

В Стамбуле завершился матч между местными клубами, «Фатих Карагюмрюк» принимал один из сильнейших клубов страны – «Бешикташ», матч завершился со счётом 1:1.

Единственный гол хозяев поля забил российский хавбек Магомед Оздоев, в составе гостей отличился Дженк Тосун.

После финального свистка «Фатих Карагюмрюк» идёт на 10-м месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги, у клуба 23 набранных очка. «Бешикташ» четвёртый – 39 очков.

В следующем туре чемпионата Турции клуб Оздоева отправится в Анкару, где сыграет с местным клубом «Анкарагюджю». Напомним, сегодняшний гол Оздоева стал для него третьим в текущем сезоне, который он проводит в Турции.