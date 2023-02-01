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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев: «Играть в чемпионате Турции очень интересно»

01 Февраля 2023 • 16:24 Комментировать
Анкарагюджю
...
Фатих Карагюмрюк
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04.02 13:30

Полузащитник клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев поделился мнением о чемпионате Турции.

«Чемпионат интересный. Футбол открытый, всегда много моментов. Как по мне, здесь играть очень интересно», — цитирует Оздоева «Матч ТВ».

Напомним, российский хавбек перешёл в «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом из «Зенита». За турецкую команду 30-летний Оздоев успел провести 20 матчей, забив три гола, а также отдав три результативные передачи.

Сейчас «Фатих Карагюмрюк» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка в 20 встречах. Свой следующий матч команда Оздоева проведёт 4 февраля против «Анкарагюджю». Начало — в 13:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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АНКАРАГЮДЖЮ ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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