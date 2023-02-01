Оздоев: «Играть в чемпионате Турции очень интересно»

Полузащитник клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев поделился мнением о чемпионате Турции.

«Чемпионат интересный. Футбол открытый, всегда много моментов. Как по мне, здесь играть очень интересно», — цитирует Оздоева «Матч ТВ».

Напомним, российский хавбек перешёл в «Фатих Карагюмрюк» минувшим летом из «Зенита». За турецкую команду 30-летний Оздоев успел провести 20 матчей, забив три гола, а также отдав три результативные передачи.

Сейчас «Фатих Карагюмрюк» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка в 20 встречах. Свой следующий матч команда Оздоева проведёт 4 февраля против «Анкарагюджю». Начало — в 13:30 по московскому времени.