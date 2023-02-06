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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Оздоева рассказал об адаптации в Турции

06 Февраля 2023 • 20:19 Комментировать
Анкарагюджю
0:2
Фатих Карагюмрюк
окончен

Анзор Гаргаев, агент хавбека турецкого «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал об адаптации футболиста в новом клубе.

«Самое главное — адаптировался в команде. Здесь полное принятие всех религий, всех наций. Нет никакого национализма. Население очень дисциплинированно, иностранцу здесь легко», — заявил представитель игрока российской сборной в интервью изданию«РБ Спорт». Также Анзор рассказал, что часто видит своего клиента на матчах и общается с его семьёй, отметив, что часто разговаривает в Турции на русском языке.

Напомним, что Оздоев провёл 21 матч в нынешнем сезоне за клуб Суперлиги, забив три гола при одном ассисте во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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