Агент Оздоева рассказал об адаптации в Турции

Анзор Гаргаев, агент хавбека турецкого «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал об адаптации футболиста в новом клубе.

«Самое главное — адаптировался в команде. Здесь полное принятие всех религий, всех наций. Нет никакого национализма. Население очень дисциплинированно, иностранцу здесь легко», — заявил представитель игрока российской сборной в интервью изданию«РБ Спорт». Также Анзор рассказал, что часто видит своего клиента на матчах и общается с его семьёй, отметив, что часто разговаривает в Турции на русском языке.

Напомним, что Оздоев провёл 21 матч в нынешнем сезоне за клуб Суперлиги, забив три гола при одном ассисте во всех соревнованиях.