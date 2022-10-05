​Орлов знает, в чём проблема Дзюбы

В летнее трансферное окно Артём Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». В трёх последних матчах команды в чемпионате Турции россиянин не выходил на поле, а просиживал по 90 минут на скамейке. По мнению известного комментатора Геннадия Орлова, проблема Дзюбы связана с тренировками.

«В какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели. Практика в спорте и футболе показывает - становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Орлова, в последнее время Дзюба стал менее мобильным, и стал преодолевать меньше дистанции на поле.

Напомним, что в августе Артёму Дзюбе исполнилось 34 года. Летом форвард достаточно долго искал себе новый клуб. Какое-то время Дзюба даже тренировался с «Рубином», чтобы поддерживать форму.