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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Орлов знает, в чём проблема Дзюбы

05 Октября 2022 • 18:48 Комментировать
Газиантеп
...
Адана Демирспор
07.10 20:00

В летнее трансферное окно Артём Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». В трёх последних матчах команды в чемпионате Турции россиянин не выходил на поле, а просиживал по 90 минут на скамейке. По мнению известного комментатора Геннадия Орлова, проблема Дзюбы связана с тренировками.

«В какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели. Практика в спорте и футболе показывает - становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных. В этом он себя проявлял не очень», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам Орлова, в последнее время Дзюба стал менее мобильным, и стал преодолевать меньше дистанции на поле.

Напомним, что в августе Артёму Дзюбе исполнилось 34 года. Летом форвард достаточно долго искал себе новый клуб. Какое-то время Дзюба даже тренировался с «Рубином», чтобы поддерживать форму.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Артём Дзюба Адана Демирспор
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