Мостовой о Дзюбе: «Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому»

Легендарный российский футболист Александр Мостовой высказался о проблемах Артёма Дзюбы после переезда в турецкий чемпионат.

«Он уехал первый раз в 34 года за границу и столкнулся с тем, с чем все сталкиваются там. Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому, там доказывать надо», – заявил экс-игрок сборной в интервью Betonmobile.ru.

Также «Царь» напомнил, что изначально говорил о сложности турецкого первенства. Мостовой не видит трагедии в том, что Дзюба сидит на скамейке запасных «Аданы Демирспор», поскольку он считает, что бывшему форварду «Зенита» нужно доказывать свою состоятельность на тренировках и в игре.

Артём летом переехал в новый для себя чемпионат, где за три игры забил один мяч. Последние три встречи нападающий провёл на скамейке запасных.