«Адана Демирспор» сыграл вничью в очередном туре турецкого чемпионата, Дзюбу выпустили на замену

В девятом туре турецкого чемпионата Суперлиги клуба Артема Дзюбы, «Адана Демирспор», сыграл в гостях вничью с «Газиантепом». Оба гола были забиты во втором тайме, но в них не поучаствовал Артём Дзюба, которого выпустили на замену за шесть минут до конца игры.

На счету российского форварда так и остается лишь один забитый гол в первом же его матче за клуб, в котором «Адана Демирспор» проиграл «Фенербахче». В следующем туре команда Дзюбы снова сыграет в гостях, на сей раз уже с «Касымпашой».

Интересно, что в турнирной таблице команда прямо на данный момент лидирует, но у нее на два матча больше, чем у ближайшего конкурента.