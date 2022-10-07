Дзюба не появляется в основе «Аданы Демирспор» 5 матчей подряд

Артём Дзюба имеет небольшие проблемы с игровым временем в составе своего нового клуба «Адана Демирспор».

Бывший капитан сборной России вышел на 84-й минуте поединка турецкого первенства против «Газиантепа», однако полезными действиями в ничейном матче отметиться не смог. Таким образом, для Дзюбы эта встреча стала пятой подряд, которую он начал со скамейки запасных. Что интересно, игра девятого тура чемпионата и вовсе была первой для Артёма с 4 сентября.

В футболке «Аданы» российский нападающий провёл четыре матча. В основе форвард начал лишь первые две встречи.

