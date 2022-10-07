Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба не появляется в основе «Аданы Демирспор» 5 матчей подряд

07 Октября 2022 • 22:51 Комментировать
Газиантеп
1:1
Адана Демирспор
окончен

Артём Дзюба имеет небольшие проблемы с игровым временем в составе своего нового клуба «Адана Демирспор».

Бывший капитан сборной России вышел на 84-й минуте поединка турецкого первенства против «Газиантепа», однако полезными действиями в ничейном матче отметиться не смог. Таким образом, для Дзюбы эта встреча стала пятой подряд, которую он начал со скамейки запасных. Что интересно, игра девятого тура чемпионата и вовсе была первой для Артёма с 4 сентября.

В футболке «Аданы» российский нападающий провёл четыре матча. В основе форвард начал лишь первые две встречи.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Газиантеп Газиантеп
Адана Демирспор Адана Демирспор
1
1
Видео
08.10.22 в 14:30
Истанбулспор Истанбулспор
Анкарагюджю Анкарагюджю
2.34 3.45 2.90
Видео
08.10.22 в 17:00
Антальяспор Антальяспор
Коньяспор Коньяспор
2.55 3.50 2.65
Видео
08.10.22 в 20:00
Гиресунспор Гиресунспор
Бешикташ Бешикташ
4.00 3.85 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
22:51 · Турция
Дзюба не появляется в основе «Аданы Демирспор» 5 матчей подряд
22:08 · Турция
«Адана Демирспор» сыграл вничью в очередном туре турецкого чемпионата, Дзюбу выпустили на замену
06 Октября
22:38 · Турция
Мостовой считает, что Дзюба сохранил свой привычный уровень
22:29 · Турция
Мостовой о Дзюбе: «Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому»
05 Октября
18:48 · Турция
​Орлов знает, в чём проблема Дзюбы
17:04 · Турция
Под Пирло зашаталось кресло 1
04 Октября
20:27 · Турция
​Петржела списал Дзюбу
03 Октября
23:20 · Турция
Текке высказался о трансфере Дзюбы в «Адану Демирспор»
22:22 · Турция
Оздоев отдал голевую передачу в матче чемпионата Турции
19:37 · Турция
Нигматуллина не удивляет, что Дзюба присел на скамейку в Турции
18:26 · Турция
Озил успешно прооперирован
17:43 · Турция
​Черчесов рассказал, что ему написал Дзюба 1
16:48 · Турция
​В Турции объяснили, почему Дзюба не играл в последних матчах
02 Октября
20:59 · Испания. Ла Лига
Голкипер «Барселоны» может оказаться в «Галатасарае»
01 Октября
22:03 · Турция
«Адана Демирспор» не пропустил от «Галатасарая», Дзюбе снова не дают играть
Все новости
Рекомендуем