Мостовой — о «Бенфике» в Лиге чемпионов: «Неожиданно и приятно обогнать «ПСЖ» и бедный «Ювентус»

Бывший полузащитник «Бенфики» и сборной России Александр Мостовой высказался о выходе португальской команды в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где ей конкуренцию составляли «ПСЖ» и «Ювентус».

По мнению Мостового, «Бенфика» заслуженно прошла дальше, так как в нынешнем сезоне «орлы» демонстрируют футбол очень высокого уровня.

«Неожиданно и приятно обогнать «ПСЖ» и бедный «Ювентус». «Бенфика» в этом году и в чемпионате Португалии на первом месте. Играет здорово, забивает здорово. Сильное преображение команды, поэтому они заслуженно вышли дальше», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 7 ноября, в Швейцарии.