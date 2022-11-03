Тренер «Бенфики»: «Мы верили, что сможем обогнать «ПСЖ»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт дал интервью после разгромной победы над «Маккаби» со счетом 6:1. Этот результат позволил португальскому топ-клубу обойти «ПСЖ» и занять первое место в группе.

«Я поблагодарил своих подопечных, они показали достойный результат на групповой стадии. Мы верили, что сможем обогнать «ПСЖ». «Бенфика» заслужила это, игроки совершили настоящий подвиг», - передает слова 55-летнего немецкого специалиста Eleven Sports.

«Бенфика» и «ПСЖ» набрали по 14 очков, однако португальский клуб обошел парижан по забитым мячам в гостевых поединках.