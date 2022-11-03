«Бенфика» забила 6 мячей в Израиле и на 90-й минуте подвинула «ПСЖ» с первого места

Для победы в группе Н «Бенфике» нужно было на выезде громить «Маккаби» из Хайфы и желательно с как можно большим счётом. В первом тайме это никак не получилось (1:1), а вот после перерыва израильтяне посыпались и начали пропускать и пропускать. На 88-й минуте счет стал 5:1 в пользу португальцев, и следующий гол привел бы к абсолютному равенству показателей у лидеров группы. И на 90+2 минуте Жоау Мариу смог его забить - 6:1. И уже лиссабонцы вышли на первое место!