«Бенфика» забила 6 мячей в Израиле и на 90-й минуте подвинула «ПСЖ» с первого места

Для победы в группе Н «Бенфике» нужно было на выезде громить «Маккаби» из Хайфы и желательно с как можно большим счётом. В первом тайме это никак не получилось (1:1), а вот после перерыва израильтяне посыпались и начали пропускать и пропускать. На 88-й минуте счет стал 5:1 в пользу португальцев, и следующий гол привел бы к абсолютному равенству показателей у лидеров группы. И на 90+2 минуте Жоау Мариу смог его забить - 6:1. И уже лиссабонцы вышли на первое место!
Протокол игры
|20'Рамуш Гонсалу (0:1)
|(1:1) Чери Тьяронн26'
|59'Муса Петар (1:2)
|69'Гримальдо Алехандро (1:3)
|73'Силва Рафа (1:4)
|88'Араухо Перейра (1:5)
|90'Мариу Жоау (1:6)
Коэн Джош•Меир Раз63' (Чибота Мавис (63') •Сек Абдулай•Гольдберг Шон•Корню Пьер85' (Менахем Сун (85') • 90'Абу-Фани Мохаммад• 86'Лави Нета•Мохамед Али II77' (Рукавица Никита (77') •Дэвид Дин63' (Ацили Омер (63') • 90'Пьерро Францди77' (Арад Офри (77') •Чери Тьяронн
Запасные: Машпати Рои•Гершон Рами•Фукс Ройи•Леви Маор•Элияху Инон
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр•Силва Антониу88' (Лукас VI (88') •Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро•Флорентину•Эурснес Фредрик32' (Шикинью Франциску (32') •Нерес Давид 45'82' (Араухо Перейра (82') •Силва Рафа82' (Гонсалвеш Диогу (82') •Мариу Жоау•Рамуш Гонсалу32' (Муса Петар (32')
02 ноября. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).
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