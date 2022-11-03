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«Бенфика» забила 6 мячей в Израиле и на 90-й минуте подвинула «ПСЖ» с первого места

03 Ноября 2022 • 00:55 Комментировать (1)
Маккаби Хайфа
1:6
Бенфика
окончен

Для победы в группе Н «Бенфике» нужно было на выезде громить «Маккаби» из Хайфы и желательно с как можно большим счётом. В первом тайме это никак не получилось (1:1), а вот после перерыва израильтяне посыпались и начали пропускать и пропускать. На 88-й минуте счет стал 5:1 в пользу португальцев, и следующий гол привел бы к абсолютному равенству показателей у лидеров группы.  И на 90+2 минуте Жоау Мариу смог его забить - 6:1. И уже лиссабонцы вышли на первое место!

Протокол игры  
Маккаби Хайфа1:6Бенфика
  20'Рамуш Гонсалу (0:1)
(1:1) Чери Тьяронн26'  
  59'Муса Петар (1:2)
  69'Гримальдо Алехандро (1:3)
  73'Силва Рафа (1:4)
  88'Араухо Перейра (1:5)
  90'Мариу Жоау (1:6)
Коэн ДжошМеир Раз 63' (Чибота Мавис ( 63') Сек АбдулайГольдберг ШонКорню Пьер 85' (Менахем Сун ( 85'  90') Абу-Фани Мохаммад  86'Лави НетаМохамед Али II 77' (Рукавица Никита ( 77') Дэвид Дин 63' (Ацили Омер ( 63'  90') Пьерро Францди 77' (Арад Офри ( 77') Чери Тьяронн
Запасные: Машпати РоиГершон РамиФукс РойиЛеви МаорЭлияху Инон
Влаходимос ОдиссеасБах АлександрСилва Антониу 88' (Лукас VI ( 88') Отаменди НиколасГримальдо АлехандроФлорентинуЭурснес Фредрик 32' (Шикинью Франциску ( 32') Нерес Давид  45' 82' (Араухо Перейра ( 82') Силва Рафа 82' (Гонсалвеш Диогу ( 82') Мариу ЖоауРамуш Гонсалу 32' (Муса Петар ( 32')
Запасные: Бернарду ПаулуЖоао ВикторПиньо РодригоБрукс ДжонЖилберто ЖуниорЛейте ЭлтонРистич Михайло
02 ноября. Стадион "Самми Офер" (Хайфа).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Маккаби Хайфа
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Комментарии (1)
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Juventissimo
03 Ноября 2022 в 01:02
Счёт 1-6 для ПСЖ в который раз оказался неудачным в самой концовке.
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