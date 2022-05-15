«Порту» установил исторический рекорд

В матче заключительного тура чемпионата Португалии «Порту», ставший чемпионом страны, на классе переиграл «Эшторил» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху команда Сержиу Консейсау завершила сезон с 91 очком.

Как сообщила пресс-служба «драконов», это рекордный показатель для клубов Примейры. Ранее рекордом были 88 очков, которые удавалось набрать «Бенфике» и тому же «Порту».

Добавим, что по количеству чемпионских титулов «Порту» идет на втором месте в Португалии. На счету «бело-синих» 30 трофеев, в то время как у лидирующей по этому показателю «Бенфики» 37 титулов чемпиона страны.