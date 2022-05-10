Консейсау хочет покинуть «Порту» после завоевания чемпионского титула

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау считает, что он уже перерос «драконов» после того, как вернул им чемпионский титул в нынешнем сезоне. «Порту» стал чемпионом с Консейсау в третий раз за последние пять лет.

Это означает, что Консейсау хотел бы попробовать себя в другом чемпионате и в более престижном клубе. Правда. как уточняет португальское издание A Bola, есть проблема - контракт с «Порту» действует до лета 2024 года, и за желание досрочно расторгнуть его Консейсау придется выложить до 10 миллионов евро. С другой стороне, держать тренера, который не хочет работать в клубе, смысла тоже нет - и толку с такой работы не будет.