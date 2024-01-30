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«Шахтёр» и Судаков согласовали новый долгосрочный контракт

30 Января 2024 • 21:06 Комментировать

«Шахтёр» и Георгий Судаков, 21-летний полузащитник «горняков» согласовали новый долгосрочный контракт. Об этом в соцсети вещает инсайдер Фабрицио Романо.

«Соглашение сторон достигнуто. Новый контракт будет действовать до июня 2029 года. В него будет включена опция выкупа за 100 млн евро. Вот за кем стоит следить летом, лучший талант в списке многих клубов», - гласит Фабрицио.

Ранее сообщалось об интересе к молодому футболисту от двух клубов топ-чемпионата, итальянской Серии А.

В этом сезоне Судаков сыграл за «Шахтёр» в 18 матчах и оформил в них три гола, а также одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Георгий Судаков
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