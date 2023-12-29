​Два топ-клуба Серии А хотят подписать украинца Судакова

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков может пойти на повышение в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, подписать 21-летнего украинца хотят «Ювентус» и «Наполи».

По данным Романо, «Ювентус» и «Наполи» уже связывались с «Шахтёром» по поводу Судакова. Неаполитанцы хотят заменить этим игроком Эльифа Элмаса. Туринцы, в свою очередь, давно держат Георгия в своих списках.

Стоимость трансфера Георгия Судакова может превысить 35 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Судаков провёл за «Шахтёр» 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и один голевой пас на партнёра.