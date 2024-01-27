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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Шевченко: «Моя цель - сохранить украинский футбол»

27 Января 2024 • 22:28 Комментировать

Возглавивший украинскую федерацию футбола Андрей Шевченко назвал свои главные цели в новой должности. По его словам, он хочет сохранить украинский футбол, а также гарантировать то, что сборная Украины будет представлена на крупнейших футбольных форумах - таких, как чемпионаты Европы и мира.

- Моя главная цель - сохранить украинский футбол. Также считаю важным создать реестр молодых игроков, чтобы понимать, кого мы уже потеряли из-за войны, как в Хорватии в 90-е годы прошлого века. Также я хочу, чтобы национальная команда участвовала в чемпионатах Европы и мира, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Федерация Футбола Украины
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