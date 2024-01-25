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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола официально

25 Января 2024 • 14:35 Комментировать

Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ). Это не стало неожиданностью, ведь других кандидатов на этот пост не было.

Шевченко как игрок в своё время был звездой мирового масштаба. По ходу карьеры он поиграл за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и английский «Челси». Повесив бутсы на гвоздь, Шевченко имел неудачный опыт в политике, после чего сосредоточился на тренерской работе. В 2016-2021 годах Андрей возглавлял сборную Украины, а в 2021-2022 годах – «Дженоа».

Добавим, что сборная Украины весной поучаствует в стыковых матчах за право выступить на чемпионате Европы.

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