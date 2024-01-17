Гармаш не провёл в хорватском «Осиеке» и полугода

Знаменитый в прошлом полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш покинул в статусе свободного агента хорватский «Осиек». Об этом сообщает портал Transfermarkt, соцсети хорватской команды об этом пока молчат.

33-летний полузащитник не получил достаточного количества игровой практики в команде с Балкан, сыграв в этом сезоне всего лишь в четырёх матчах. Голами и голевыми передачами в них украинец не отличился.

Последним клубом Гармаша до перехода в хорватский клуб было киевское «Динамо», в котором он провёл почти всю карьеру. Лишь в 2020 году Гармаш на полгода перебирался в Турцию, где играл в составе «Ризеспора» в аренде.