Аргентинский нападающий Лионель Месси передал свою футболку с автографом для некоего Юрия Сапронова, который, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, является генералом ВСУ.

Впрочем, произошло это не потому что Лионель вдруг воспылал некими благодарственными чувствами и осознал, что «ВСУ защищают весь мир», как это любят выворачивать в определенных политических кругах.

Все проще - Лионеля о такой услуге попросил его коллега по команде Сергей Кривцов, также появившийся в «Интере Майами» в 2023 году. Отказывать товарищу по команде Месси не стал, и теперь, возможно, его футболка может также стать элементом пропаганды.