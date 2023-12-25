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Месси передал футболку со своим автографом для генерала ВСУ

25 Декабря 2023 • 00:57 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси передал свою футболку с автографом для некоего Юрия Сапронова, который, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, является генералом ВСУ.

Впрочем, произошло это не потому что Лионель вдруг воспылал некими благодарственными чувствами и осознал, что «ВСУ защищают весь мир», как это любят выворачивать в определенных политических кругах.

Все проще - Лионеля о такой услуге попросил его коллега по команде Сергей Кривцов, также появившийся в «Интере Майами» в 2023 году. Отказывать товарищу по команде Месси не стал, и теперь, возможно, его футболка может также стать элементом пропаганды.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сергей Кривцов Интер Майами ещё теги
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